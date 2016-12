120 – Dynamit, Flex und Warnweste

Moinsen! Heute mal aus dem Norden, bzw. das, was Chris als Tübinger so als den Norden bezeichnet. Der Tatort: Northeim. Der Anlass: Workshop. Die Teilnehmer: ausgelassen. Ist ja schließlich in 2 Tagen endlich vorbei. Nee, war Spaß, echt ehrlich. Überzeugen könnt ihr euch in der heutigen Sendung, da kommen die Workshopteilnehmer nämlich schonmal kräftig zu Wort und erzählen uns über Dynamitstangen, Knieschoner und Sondergenehmigungen, mit denen Fotografen jederzeit sofort mitten auf der Autobahn anhalten dürfen um zu fotografieren.

Außerdem in der heutigen Sendung:

Die Zeitreise des Michael

Halbdurchlässige Spiegel sind ein alter Hut, die gab’s schon in der Canon EOS RS und RT. Der Wikipedia-Artikel dazu.

Urs empfiehlt, wichtige Geräte (Computer, RAID, etc.) mit einem Überspannungsschutz zu sichern. Wir auch.

Boris redet über den Umstieg von der Canon 350D zur 5D

Wieviele Megapixel benötigt man, um damit Poster zu drucken?

Die absolut superscharfe Lochkamera. Leider mit kleinen Problemen…

Neue Aufgabe: Fenster (läuft bis 6. November, Tag: hs_fenster)

