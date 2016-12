174 – Gorilla Style

Wird Boris auf seine alten Tage noch zum Abenteurer? Chris kann es jedenfalls kaum fassen, dass Boris ohne Netz und doppelten Boden (naja, fast) eine ganze Folge Happy Shooting mit komplett neuem Setup aufnimmt. Neues Audio-Device, neue Audio-Software. Beides erst wenige Tage da – na, wird schon gut gehen…

…zumindest fast 🙂 Einige haben es schon bemerkt: Die Folge bricht abrupt ab als Chris von seinem Schätzchen aus den 30ern spricht. Das lag tatsächlich nicht am neuen Equipment sondern an einem abgebrochenen Upload in der Nacht der nicht bemerkt wurde. Schlägt die Zwangstrennung auch zu wenn gerade Daten fließen? Naja, FTP-Resume sei Dank habe ich den Rest jetzt noch hochladen können. Also einfach die Folge erneut laden und ihr könnt die letzten Minuten auch noch genießen.

Das sind übrigens die Themen in dieser extra langen Folge:

