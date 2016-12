477 – Seele baumeln lassen

Diese Workshop-Location war neu und so ganz anders: Mitten auf der Inselfestung Willhelmstein im Steinhuder Meer verbrachten wir die Tage vom Freitag Abend bis zum späten Sonntag Nachmittag. Die nur 100×100 Meter große, oder kleine Insel bot so einige tolle Motive und Winkel und der Zugang zur Festung mit tollem Aussichtsturm und engen Katakomben stand uns zur Verfügung.

Nachts klarte der Himmel auf und Boris konnte die Astrotracker-Funktion der Pentax K-1 ausprobieren. Es gab ein tolles Abendbuffet, reichlich mitgebrachte Speisen und “geistige Getränke” und die Zeit verging wie im Flug.

Ein paar Eindrücke was sonst so passierte, haben wir in dieser Folge für Euch festgehalten – Live on MP3 aus der Waffenkammer der Inselfestung Willhelmstein 🙂

Nächste Veranstaltungen:

Apr 2017 Villaworkshop MENSCH

Jun 2017 Die Macht der Bilder

Jul 2017 Villaworkshop LICHT

Aug 2017 Villaworkshop GESTALTUNG

Okt 2017 Villaworkshop STUDIO

» zum Veranstaltungskalender