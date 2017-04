502 – Einmal kurz abfusseln

Bitte eines Zugführers: Trainspotter, zieht euch eine Warnweste an!

#Nachtrag zum 500er: Ihr seit so ein starkes Team, haltet euch die Treue. Respekt! meint Sebastian. Markus schreibt VIelen Dank, ein bisschen Lobhudelei kann nicht schaden. Jürgen bedankt sich für jede einzelne Folge und meint, jede Folge sei sein Wochenhighlight.

#hsabendbrot: G-A-S ist out, aber wie sieht das „Tun“, euer fotografisches „Abendbrot“ bei euch derzeit aus?

#hsfrage: Hat jemand Erfahrung mit Sony A7 und dem Leica R-Adapter? (Bitte in die Kommentare)

#hsfrage: Wie kann es sein, dass C41 Film so viel Belichtungsreserve bietet?

#hsfrage: Ich habe einen Tri-X400 in einer Agfa-Box Kamera belichtet und anschließend in Caffenol CL (Rezept aus "dem Buch") 70min als Standentwicklung entwickelt. Nach dem fixieren war der Film sehr dicht (milchig) weswegen ich ihn auf Sicht fixiert habe. Jetzt sind die Bilder, die nicht in der prallen Sonne fotografiert wurden, eher dünn. Woran kann das liegen?