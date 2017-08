521 – Den Kater abgenutzt

Diese Workshopfolge haben wir in der Viewfinder-Villa in Hannover aufgenommen, wo am Wochenende der Gestaltungsworkshop stattfand. Bildaufbau, Bildwirkung, Farbe, Form, Aufräumen und vieles mehr …

Am Samstag Abend haben wir diese kleine Folge aufgenommen mit diesen Themen:

Backbutton Focus, was es ist, wofür es gut ist

Lange Brennweiten und verwackelte Bilder?

Eine Serie von Bildern machen und am Ende ist das erste doch das beste

Was tun mit den übrigen Bildern? Löschen oder aufheben?

