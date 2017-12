536 – Bildung statt Gear

Aus der Preshow: demokratische Aufgabenwahl, heute ist Spätmontag, Suchding „Miep Piep“, Heimwerken, in die Wand bohren und Dübelsuche …

Nachtrag: Eik hat was zu Algorithmen gefunden

Lightroom Classic CC: Kai will nicht abdaten. Boris auch nicht.

Gerhard hat ein Plugin für Lightroom geschrieben um Smartcollections in normale Sammlungen zu überführen

#hsfrage: Was benötige ich, um Timelapse-Aufnahmen von meinem Hausbau zu machen?

#hsfrage: Boris, verwendest du alte Objektive an mft?

#hsfrage: Ich will weg von Adobe-Abos und hin zu CaptureOne. Nun habe ich gehört, es gäbe Probleme mit DNGs. Wisst ihr mehr dazu?

#hsfrage: Ist die Dramaqueen am Anfang von The Future of Photography Holgi?